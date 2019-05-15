Почти 1000 призывников отправились в Беларуси на военную службу 15 мая

Срочников из Минской области торжественно призвали на службу в Минском городском сборном пункте и на Кургане Славы. Фото: Министерство обороны.

Всего планируется призвать 10 тысяч человек

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В Беларуси начался призыв срочников, сообщают в пресс-службе Министерства обороны.

Со среды, 15 мая, стартовала отправка белорусов на срочную военную службу, службу в резерве, соединениях, ВС и других формированиях. В первый день примерно 700 призывников пополнили армейские ряды.

- Всего на укомплектование войск в этом году запланировано направить примерно десять тысяч молодых людей. Среди главных задач призыва - выполнения белорусскими гражданами своего конституционного долга, подготовка мобилизационного ресурса, - напомнили в пресс-службе ведомства.

Призывников из Минщины торжественно призвали на службу в Минском городском сборном пункте и на Кургане Славы. От этого региона на службу 15 мая отправились примерно 150 призывников. Церемонии начала отправки армейского пополнения прошли в этот день в торжественной атмосфере во всех облцентрах и столице.

Призыв в этом году продлиться до 31 мая, присягу молодые люди примут 15 июня.

Сообщается, что в этом году уже более 20 тысяч белорусов получили отсрочки от военной службы, главная причина (свыше 80%) - это отсрочка для продолжения образования.