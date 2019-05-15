2019-05-16T11:52:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Почти 1000 призывников отправились в Беларуси на военную службу 15 мая

Всего планируется призвать 10 тысяч человек
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Срочников из Минской области торжественно призвали на службу в Минском городском сборном пункте и на Кургане Славы. Фото: Министерство обороны.Срочников из Минской области торжественно призвали на службу в Минском городском сборном пункте и на Кургане Славы. Фото: Министерство обороны.
Изменить размер текста:

В Беларуси начался призыв срочников, сообщают в пресс-службе Министерства обороны.

Со среды, 15 мая, стартовала отправка белорусов на срочную военную службу, службу в резерве, соединениях, ВС и других формированиях. В первый день примерно 700 призывников пополнили армейские ряды.

- Всего на укомплектование войск в этом году запланировано направить примерно десять тысяч молодых людей. Среди главных задач призыва - выполнения белорусскими гражданами своего конституционного долга, подготовка мобилизационного ресурса, - напомнили в пресс-службе ведомства.

Призывников из Минщины торжественно призвали на службу в Минском городском сборном пункте и на Кургане Славы. От этого региона на службу 15 мая отправились примерно 150 призывников. Церемонии начала отправки армейского пополнения прошли в этот день в торжественной атмосфере во всех облцентрах и столице.

Призыв в этом году продлиться до 31 мая, присягу молодые люди примут 15 июня.

Сообщается, что в этом году уже более 20 тысяч белорусов получили отсрочки от военной службы, главная причина (свыше 80%) - это отсрочка для продолжения образования.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
5-летний ребенок сломал палец, зажав его в пистолете
Дожди уйдут, потеплеет до +26 - прогноз погоды на выходные
Курс валют на 16 мая: доллар и евро снова подешевели
Лукашенко: Надо ближе к жизни готовить студентов
На время Европейских игр в Минске введут пять экспресс-маршрутов
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Ленина оставили без котика и без руки два анархиста
В Столбцовском районе на месте работы погиб тракторист
Двое судимых убили пенсионера и закопали тело в лесу
Президенту предложили расширить перечень родственников, которым запрещено вместе руководить предприятиями
В Витебске ребенок ехал на велосипеде и упал в реку
БЖД назначила дополнительный поезд для «Славянского базара»
В Беларуси зарегистрировано 1,5 тыс. наблюдений за птицами - вестницами весны
На «Беларусьфильме» будут снимать индийское кино
«Раскрой секрет молодости!»: в Могилеве неизвестный напал на 61-летнего пенсионера