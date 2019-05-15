2019-05-16T11:54:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Байкер на Yamaha сбил косулю в городской черте в Гродно

Мотоциклист не пострадал, а вот животное погибло
Надежда БУТОВИЧ
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Косуля метнулась прямо под колеса мотоцикла. Фото: pixabay.com.Косуля метнулась прямо под колеса мотоцикла. Фото: pixabay.com.
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ДТП произошло в областном городе во вторник, 14 мая, сообщают в УГАИ УВД Гродненского областного исполкома.

Удивительно, что мотоциклист сбил дикое животное в городской черте. Мужчина ехал на полной скорости и, к счастью, не пострадал в аварии. А вот лесное животное погибло.

- Инцидент произошел в гродненском микрорайоне Зарица. Здесь городская застройка представлена частным сектором, эти улицы всего пару лет назад вошли в состав Гродно, - пояснили в Госавтоинспекции.

Мотоциклист на «Ямахе» в тот день ехал на полной скорости, направляясь из Зарицы в сторону улицы Грандичская. Внезапно байкер боковым зрением увидел справа метнувшееся под колеса животное. Тут же произошел чувствительный удар в переднее колесо мотобайка. Однако мужчина сумел остаться в седле, удержать мотоцикл на дороге, выровнял его и остановился.

- Спешившись, мотоциклист увидел, что сбил косулю и что животное погибло. Он позвонил правоохранителям, не уезжая с места ДТП. В аварии байкер не пострадал, у мотоцикла небольшие технические повреждения, - уточнили правоохранители.

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