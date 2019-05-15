«Раскрой секрет молодости!»: в Могилеве неизвестный напал на 61-летнего пенсионера

Пенсионер не захотел отвечать на вопросы выпивохи, а тот его избил. Фото-иллюстрация: pixabay.com.

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На днях в милицию областного города обратился с заявлением местный житель. Пожилой мужчина рассказала, что на него на улице напал неизвестный, нанес несколько ударов по голове, информируют в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Пенсионер рассказал, что он шел по улице Лева Дубравенка вечером, когда к нему обратился подвыпивший прохожий. Незнакомец поинтересовался, откуда у мужчины такая «молодцеватая выправка», в чем секрет молодости. Могилевчанин ответил на парочку вопросов выпивохи, но затем захотел распрощаться с навязчивым собеседником. Однако тому не понравилось, что беседа не завязалась, и хулиган набросился на пенсионера с кулаками.

Вскоре правоохранители выяснили личность нападавшего. Им оказался 33-летний могилевчанин, работающий инженером на одном из городских предприятий. Ранее у дебошира не было судимости. Теперь же за хулиганские действия ему грозит максимально до 3 лет заключения. Дело находится в межрайонном отдел СК.