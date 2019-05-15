На «Беларусьфильме» будут снимать индийское кино

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В Беларуси реализуются крупные проекты сотрудничества с Индией в различных сферах. Об этом сообщают в пресс-службе Совета Республики по итогам встречи между Михаилом Мясниковичем, председателем Совета Республики Нацсобрания, уполномоченным по сотрудничеству с Индией, и Лалитом Чокани, почетным консулом Беларуси в Мумбаи.

- Киноиндустрия является перспективной отраслью для развития взаимодействия стран. В ближайшее время на базе «Беларусьфильма» стартуют съемки первого индийского фильма. Надеемся, что этот проект станет своеобразным локомотивом для дальнейшего сотрудничества двух государств в индустрии кино, - сказал Чокани.

Кроме того, сообщается о реализуемом фармпроекте: создании в Минске совместно с компанией Cipla (Прим.: самого крупного в Индии фармхолдинга) научно-технологического центра по выпуску лекарственных средств. Объединенный центр создается на базе «Академфарма» НАН Беларуси. Здесь будут выпускаться препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, болезни Альцгеймера и артериальной легочной гипертензии. Cipla уже инвестировала в проект один миллион долларов из запланированных 10 миллионов.

Среди других бизнес-проектов с участием индийских инвесторов был названа и коллаборация с льнокомбинатом в Орше.

- Белорусский лен интересен нашим инвесторам, в этом проекте просматривается хорошая перспектива взаимосотрудничества, - подчеркнул почетный консул.