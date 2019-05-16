2019-05-16T14:06:47+03:00
Общество
КП Беларусь

БЖД назначила дополнительный поезд для «Славянского базара»

Время в пути составит менее четырех часов, поезд будет следовать без остановок
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
БЖД назначила дополнительный поезд для «Славянского базара»БЖД назначила дополнительный поезд для «Славянского базара»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Традиционно в дни проведения «Славянского базара в Витебске» Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд в областной центр из Минска. Добраться из столицы к главной эстрадной площадке страны можно будет на поезде межрегиональных линий №644/643 Минск - Витебск.

Состав будет курсировать ежедневно с 8 по 19 июля из Минска, а из Витебска - с 9 по 20 июля. В эти дни со столичного вокзала поезд будет отправляться в 12.42 и прибывать в Витебск в 16.18 - к началу концертов. То есть время в пути составит менее четырех часов. Поезд будет следовать без остановок.

Билеты на начало июля уже есть в продаже, сообщает БЖД. Цена поездки в сидячем и плацкартном вагонах составит около 9 рублей, в купейном - 12 руб., в СВ - 24 руб.

Вернуться в Минск после концертов жители столицы смогут на том же поезде, который будет отправляться из Витебска в половине второго ночи, а прибывать к месту назначения около 6 часов утра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
5-летний ребенок сломал палец, зажав его в пистолете
Дожди уйдут, потеплеет до +26 - прогноз погоды на выходные
Курс валют на 16 мая: доллар и евро снова подешевели
Лукашенко: Надо ближе к жизни готовить студентов
На время Европейских игр в Минске введут пять экспресс-маршрутов
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Ленина оставили без котика и без руки два анархиста
В Столбцовском районе на месте работы погиб тракторист
Двое судимых убили пенсионера и закопали тело в лесу
Президенту предложили расширить перечень родственников, которым запрещено вместе руководить предприятиями
В Витебске ребенок ехал на велосипеде и упал в реку
В Беларуси зарегистрировано 1,5 тыс. наблюдений за птицами - вестницами весны
На «Беларусьфильме» будут снимать индийское кино
«Раскрой секрет молодости!»: в Могилеве неизвестный напал на 61-летнего пенсионера