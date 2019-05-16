БЖД назначила дополнительный поезд для «Славянского базара»

Время в пути составит менее четырех часов, поезд будет следовать без остановок

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Традиционно в дни проведения «Славянского базара в Витебске» Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд в областной центр из Минска. Добраться из столицы к главной эстрадной площадке страны можно будет на поезде межрегиональных линий №644/643 Минск - Витебск.

Состав будет курсировать ежедневно с 8 по 19 июля из Минска, а из Витебска - с 9 по 20 июля. В эти дни со столичного вокзала поезд будет отправляться в 12.42 и прибывать в Витебск в 16.18 - к началу концертов. То есть время в пути составит менее четырех часов. Поезд будет следовать без остановок.

Билеты на начало июля уже есть в продаже, сообщает БЖД. Цена поездки в сидячем и плацкартном вагонах составит около 9 рублей, в купейном - 12 руб., в СВ - 24 руб.

Вернуться в Минск после концертов жители столицы смогут на том же поезде, который будет отправляться из Витебска в половине второго ночи, а прибывать к месту назначения около 6 часов утра.