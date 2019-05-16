2019-05-16T14:09:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси зарегистрировано 1,5 тыс. наблюдений за птицами - вестницами весны

Первыми мы встречали в марте аистов и деревенских ласточек
Павел МИЦКЕВИЧ
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Первыми мы встречали в марте аистов и деревенских ласточекПервыми мы встречали в марте аистов и деревенских ласточекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В рамках кампании «Живая весна» общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» в Беларуси зарегистрировано 1,5 тыс. наблюдений за птицами - вестницами весны. Сейчас Беларусь по наблюдениям на первом месте! Лидирует Минская область - 1 тыс. 295 наблюдений, за ней Брестская, Витебская, Гродненская, Гомельская и Могилевская области.

- Первыми мы встречали в марте аистов и деревенских ласточек. Теперь уже вернулись кукушка, береговая ласточка, стриж и золотистая щурка. Заносите свои наблюдения, чтобы было видно, что в вашу область уже тоже долетела весна! - призывают в АПБ.

Там отмечают, что около десяти лет назад были выбраны несколько видов птиц, и жителей стран Европы пригласили ежегодно заносить свои наблюдения на интерактивную карту.

Кроме того, можно скачать мобильное приложение от АПБ для Android «Ptushki - Определитель птиц Беларуси», чтобы было легче понять, какой вид вы увидели.

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