2019-05-16T09:53:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске ребенок ехал на велосипеде и упал в реку

Он въехал на парапет и упал с высоты нескольких метров в воду
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Витебске ребенок ехал на велосипеде и упал в реку. Фото: МЧСВ Витебске ребенок ехал на велосипеде и упал в реку. Фото: МЧС
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Вечером в среду беда чуть не произошла в Витебске. Около 19.00 в местную службу спасения позвонили и рассказали, что на реке Западная Двина в районе улицы Генерала Белобородова тонет школьник. К счастью, все окончилось хорошо.

Выяснилось, что 15-летний подросток катался на велосипеде по набережной вдоль реки, въехал на парапет и упал с высоты нескольких метров в воду. К моменту прибытия спасателей парень был в трех метрах от берега. С помощью спасательной веревки и ремня мальчика достали из воды - выяснилось, что с ним все в порядке.

После осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации школьник отказался, сообщает Витебское областное управление МЧС. Утонул ли в реке велосипед парня, не уточняется.

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