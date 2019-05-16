2019-05-16T11:12:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Президенту предложили расширить перечень родственников, которым запрещено вместе руководить предприятиями

Расширенный перечень предлагается дополнить не близкими родственниками
Павел МИЦКЕВИЧ
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Президенту предложили расширить перечень родственников, которым запрещено вместе руководить предприятиямиПрезиденту предложили расширить перечень родственников, которым запрещено вместе руководить предприятиямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президенту Беларуси внесен на рассмотрение законопроект «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией». По предложению Генеральной прокуратуры предлагается расширить перечень родственников, которым запрещено вместе занимать руководящие должности.

На данный момент на одном государственном предприятии запрещается работать в качестве директора, его заместителя и бухгалтера близким родственникам - супругам, сестрам, братьям, родителям и детям. В рамках борьбы с коррупцией расширенный перечень предлагается дополнить другими родственниками - например, это жена сына директора или муж дочери.

Такие изменения могут коснуться не только госпредпредприятий, но и тех, у которых доля собственности государства равна или превышает 50%, рассказал sb.by начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси Игорь Грейбо.

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