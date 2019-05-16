2019-05-16T14:05:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое судимых убили пенсионера и закопали тело в лесу

Мужчину не менее 24 раз ударили так, что каждый удар мог стать причиной смерти
Наталья ПАРТОЛИНА
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Двое мужчин в Оршанском районе предстанут перед судом за убийство знакомого. Фото: Следственный комитет.Двое мужчин в Оршанском районе предстанут перед судом за убийство знакомого. Фото: Следственный комитет.
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Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве в Оршанском районе. Трагедия произошла осенью 2018 года. В милицию обратилась женщина, отец которой пять дней назад ушел из дома. 65-летнего мужчину нашли через два месяца, в декабре. Его тело было закопано в лесном массиве.

- Мужчина был убит в период времени с 20 по 23 октября в квартире обвиняемого в одной из деревень Оршанского района, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - Обвиняемые попытались скрыть преступление, они вывезли тело в лес и закопали там.

Эксперты насчитали на теле погибшего мужчины не менее 24 травмирующих воздействий.

- Все телесные повреждения являются прижизненными, носят признаки тяжких и находятся в причинной связи с наступившей смертью, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.

Обвинение в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, предъявлено двоим мужчинам. Оба ранее судимы. Одному из обвиняемых 55 лет, второму - 46. 55-летний мужчина, как оказалось, в 2016 году едва не убил человека в пьяной ссоре. За это ему тоже придется ответить.

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