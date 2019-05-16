КП Беларусь
В Столбцовском районе на месте работы погиб тракторист
От удара открылся бункер для семян и ударил механизатора
В Столбцовском районе на месте работы погиб тракторист. Фото: СК
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В Столбцовском районе 14 мая на территории машинно-тракторного парка сельхозпредприятия погиб 57-летний механизатор, когда занимался подготовкой картофелесажалки к выполнению полевых работ.
- В ходе осмотра техники мужчина ударил молотком по металлическому упору, закрепленному на одном из гидравлических цилиндров. От удара открылся бункер для семян и ударил механизатора. От полученных травм местный житель скончался на месте, - сообщает Следственный комитет в Telegram.
По данному факту проводится проверка. Следователями осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, изучается документация, касающаяся трудовых обязанностей и техники безопасности.