2019-05-16T12:06:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столбцовском районе на месте работы погиб тракторист

От удара открылся бункер для семян и ударил механизатора
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Столбцовском районе на месте работы погиб тракторист. Фото: СКВ Столбцовском районе на месте работы погиб тракторист. Фото: СК
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В Столбцовском районе 14 мая на территории машинно-тракторного парка сельхозпредприятия погиб 57-летний механизатор, когда занимался подготовкой картофелесажалки к выполнению полевых работ.

- В ходе осмотра техники мужчина ударил молотком по металлическому упору, закрепленному на одном из гидравлических цилиндров. От удара открылся бункер для семян и ударил механизатора. От полученных травм местный житель скончался на месте, - сообщает Следственный комитет в Telegram.

По данному факту проводится проверка. Следователями осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, изучается документация, касающаяся трудовых обязанностей и техники безопасности.

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