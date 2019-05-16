Ленина оставили без котика и без руки два анархиста

Милиция нашла вандалов, которые покусились на Ленина с котом, они называют себя анархистами.

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Нетерпимостью к личности Ленина объяснили свой поступок двое молодых мужчин, которые сломали скульптуру, изображающую Ленина с котом. Эта скульптура была установлена по инициативе председателя садоводческого товарищества «Лучеса» рядом с дорогой, ведущей к дачам. 4 мая неизвестные повредили скульптуру - отломали у Ленина руку и разбили кота. Вандалы попали на камеры видеонаблюдения. Председатель товарищества Игорь Тепляков обратился в милицию.

Вандалов нашли. Оказалось, что Ленин с котом не понравились 25-летнему жителю Лиозно и его 35-летнему приятелю из Сенно. В Витебске они жили на съемной квартире. Мужчины объяснили, что ломали Ленина, во-первых, потому что были пьяны, а во-вторых, потому что им не нравится ни сам Ленин, ни атрибуты советской власти. И вообще они позиционируют себя анархистами.

- Их действия квалифицированы как уголовно наказуемые, Первомайским РОВД по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 УК Республики Беларусь «Хулиганство», - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.