Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Также президент дал согласие на назначение новых глав районов

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Президент Беларуси 16 мая принял кадровые решения. Александр Лукашенко назначил новых заместителя председателя президиума Национальной академии наук, главного ученого секретаря НАН, а также посла Беларуси в Монако и Португалии.

Кроме того президент дал согласие на назначение новых глав районов: Жабинковского, Ивановского и Пружанского, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также Лукашенко согласовал назначение председателя концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности, гендиректоров «Белтопгаза», «МАЗа», «Лидсельмаша», «Белорусской цементной компании».

Появились и новые ректоры. В частности, президент дал согласие на назначения руководителей Белорусского государственного экономического университета и сельскохозяйственной академии.