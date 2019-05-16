На время Европейских игр в Минске введут пять экспресс-маршрутов

Изменить размер текста: A A

Для удобства гостей II Европейских игр в Минске организуют пять специальных экспресс-маршрутов (шаттлов). Как сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на заместителя директора ГП «Столичный транспорт и связь» Андрея Илларионова, они будут курсировать между спортивными объектами, где пройдут соревнования, и станциями метро.

Три шаттла будут развозить зрителей от "Минск-Арены" до станций метро «Пушкинская», «Немига» и «Академия наук», четвертый будет возить людей от "Чижовка-Арены" до станции метро «Автозаводская», пятый -от тира имени Тимошенко до станции метро «Уручье».

Изменится и график работы метрополитена. В те дни, когда фан-зоны будут открыты до 4 утра, метро будет работать до 4.30 (причем вход в метро будет закрываться в 4.10). Наземный транспорт будет курсировать до пяти утра.