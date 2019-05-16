Лукашенко: Надо ближе к жизни готовить студентов

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Во время согласования назначения новых руководителей вузов 16 мая президент Беларуси отметил, что «везде недостатков в вузах хватает». Напомним, Александр Лукашенко согласовал назначения новых ректоров Белорусского государственного экономического университета и сельскохозяйственной академии.

- Надо ближе к жизни готовить студентов. А самое главное, чтобы они после окончания учебы приходили туда, куда надо - для чего они получали это образование. А не ехали непонятно куда и не просились все работать где-то там секретарями, референтами и советниками после студенческой скамьи, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко посоветовал проводить более практикоориентированную подготовку специалистов, а также с акцентом на особенности развития той или иной сферы в Беларуси, отмечается в сообщении.