2019-05-16T14:11:12+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс валют на 16 мая: доллар и евро снова подешевели

Российский рубль опять подорожал
Павел МИЦКЕВИЧ
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Курс валют на 16 мая: доллар и евро снова подешевелиКурс валют на 16 мая: доллар и евро снова подешевелиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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16 мая доллар и евро подешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а российский рубль подорожал.

Американская валюта стала стоить дешевле на 0,0041 рубля - 2,0889 руб. за 1 доллар. Почти на столько же снизился курс евро - на 0,0042 до 2,3417 руб. за 1 евро.

Курс белорусской валюты к российскому рублю вырос на 0,0081 и теперь составляет 3,2378 руб. за 100 российских.

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