2019-05-16T15:29:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Дожди уйдут, потеплеет до +26 - прогноз погоды на выходные

Такими же летними будут и первые дни следующей недели
Павел МИЦКЕВИЧ
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Прохладу будем ловить у фонтановПрохладу будем ловить у фонтановФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В пятницу Беларусь будет прощаться с дождями, которые в последнее время портят погоду. 17 мая еще пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди - преимущественно по юго-западной половине страны. А с субботы большая часть территории республики окажется в области влияния малоподвижной фронтальной системы и повышенного атмосферного давления.

В ближайшие выходные кратковременные осадки ожидаются лишь местами по юго-западу Беларуси. Небо прояснится. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 градусов по северо-востоку страны, до 15 - 16 градусов тепла по юго-западу, а максимально днем термометры покажут от 19 до 26 градусов.

В частности, в Минске в выходные днем ожидается солнечная погода и 21 - 24 тепла, такими же летними будут и первые дни следующей недели, а температура воздуха еще чуть подрастет.

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