2019-05-16T16:59:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

5-летний ребенок сломал палец, зажав его в пистолете

В тот же день 15-летнему школьнику спасатели помогали снять кольцо с пальца
Павел МИЦКЕВИЧ
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5-летний ребенок сломал палец, зажав его в пистолете. Фото: МЧС5-летний ребенок сломал палец, зажав его в пистолете. Фото: МЧС
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В службу спасения «101» позвонили из деревни Красное в Гомельском районе: 5-летний мальчик зажал палец в затворном механизме игрушечного пистолета. Прибывшие спасатели решили проблему просто: отверткой открутили винтики и разобрали китайскую игрушку, достав из нее застрявший палец ребенка.

- Состояние удовлетворительное, с предварительным диагнозом «закрытый перелом пальца» медслужба пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС доставила ребенка в травмопункт, - рассказали в областном управлении.

В тот же день поступило сообщение из Рогачева о необходимости оказания помощи ребенку в снятии кольца с пальца. У 15-летнего парня на среднем пальце руки было надето кольцо, и из-за отека самостоятельно снять его не получалось. С помощью нити спасатели смогли решить проблему школьника.

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