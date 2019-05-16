Пьяный водитель под Гродно протаранил другое авто из мести

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Из чувства мести житель Гродно протаранил авто другого водителя, который сообщил в ГАИ, что на дороге пьяный за рулем. Это произошло на трассе Гродно - Сопоцкин в среду.

57-летний мужчина поругался с супругой, выпил водки и отправился на дачу на своем микроавтобусе. На дороге, еще в городе, вилял, хаотично тормозил и ускорялся - это привлекло внимание другого водителя. Неравнодушный участник дорожного движения поравнялся с микроавтобусом, убедился, что водитель пьян, и позвонил в 102, рассказав о неадеквате на дороге. Трезвый водитель продолжил движение вслед за пьяным, чтобы проследить его маршрут и сориентировать ГАИ.

И вот микроавтобус остановился, дал задний ход и врезался в авто преследователя. Он заявил, что поступил так из мести, когда понял, что второй водитель после сообщения в ГАИ его преследует.

- Вскоре на место прибыли инспекторы. Содержание алкоголя у задержанного на момент освидетельствования превышало предельно допустимое примерно в три раза, - рассказали в Госавтоинспекции Гродно.