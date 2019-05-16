2019-05-16T18:25:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте педиатр сообщила милиции, что пропал младенец. Оказалось, его убили

На берегу реки было обнаружено тело девочки, завернутое в простыню
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Бресте задержана 28-летняя мать за убийство новорожденной дочери. Фото: СКВ Бресте задержана 28-летняя мать за убийство новорожденной дочери. Фото: СК
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В Бресте следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка. По данным следствия, в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы областного центра о том, что 10 мая была выписана родившаяся 17 марта дочь 28-летней женщины и что местонахождение ребенка неизвестно.

- С учетом пояснений женщины следственно-оперативной группой с привлечением водолазов ОСВОД проведен осмотр части водоема и береговой линии в областном центре. Сотрудниками милиции на берегу реки было обнаружено тело девочки, завернутое в простыню, - сообщает СК в Telegram. - В ходе осмотра тела ребенка видимых телесных повреждений обнаружено не было. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении матери возбуждено уголовное дело за убийство. Следователи проводят следственные действия с ее участием.

В милиции Бреста рассказали подробности: из областного родильного дома была выписана дочь гражданки Туркменистана, слушательницы курсов одного из местных университетов. Девочка родилась недоношенной и была под наблюдением медиков. Вскоре педиатр поликлиники пошла по указанному матерью адресу, чтобы осмотреть ребенка. В квартире дверь никто не открыл, а в телефонном разговоре женщина отказалась называть врачу местонахождение ребенка.

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