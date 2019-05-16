Играть в казино можно будет только с 21 года

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Депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект «Об изменении кодексов» (по вопросам совершенствования правового регулирования игорного бизнеса). Так, по новому проекту закона увеличивается возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 лет до 21 года. Кроме того, вводятся новые составы административных правонарушений.

- Вносятся изменения в части идентификации пользователей и участников онлайн-казино, в том числе, - рассказала журналистам депутат Валентина Ражанец. - Также предполагаются штрафы за то, что кассовое оборудование не позволит получить точные сведения о размерах ставок либо будут внесены заведомо ложные сведения о сумме выигрыша и о ставках.

- Каким образом будут идентифицировать онлайн-игрока? - уточнили журналисты.

- Этот вопрос мы задавали на обсуждение законопроекта замминистра по налогам и сборам. Это будет возможно с помощью документов - паспорта... Я не могу говорить точно сейчас о механизме.

- Как выяснить, сколько лет игроку? Например, человек напишет, что ему 21 год, а ему 16 лет.

- Возможно, у него потребует скан паспорта, а может свой паспорт рядом с собой продемонстрирует на веб-камеру.

Кстати, получит штраф не нарушитель, а то заведение, которое допустило его к участию в азартных играх.