Преподаватель из Ушач получал зарплату за проведение несуществующих занятий

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Милиция выявила в Ушачах педагога, который получал зарплату за проведение несуществующих занятий. Преподаватель учреждения внешкольного воспитания обогащался мошенническим путем, внеся заведомо ложные сведения о проведений учебных занятий и так искусственно увеличивал свою преподавательскую нагрузку. Мужчина получил незаконно из бюджета 4,5 тыс. рублей - такая лишняя зарплата была ему начислена за период противоправной деятельности.

Над педагогом уже прошел суд. Вердикт - два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года, а также 120 часов общественно-полезных работ за мошенничество, говорится в сообщении группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.