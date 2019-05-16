Торговые, экономические, культурные и гуманитарные отношения: Витебск принял Международной экономический форум

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В Витебске стартовал восьмой Международной экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы», информирует belta.by.

В деловой встрече участвуют 85 делегаций, представляющих двадцать два государства. Форум продлится два дня. На это время запланированы не только выставочные экспозиции и площадки, биржа деловых контактов, конкурс WorldSkills по профессиональной подготовке и квалификации молодежи, деловые конференции, но и главное – подписание соглашений по взаимодействию.

В первый день работы форума подписано пять таких договоров. Среди которых, например, дорожная карта о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах до 2021 года между Витебщиной и правительством Саратовской области (РФ). Схожие соглашения и протоколы о намерениях подписаны между руководством Витебского района и украинским Чугуевом, китайским Фучжоу и Полоцким райисполком, Витебским госуниверситетом им. Машерова и пакистанским Открытым университетом Аллама Икбал, тульским Фондом развития международных деловых связей «Аккорд» и Витебским облцентром маркетинга.