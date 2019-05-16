2019-05-16T18:36:10+03:00
Экономика
КП Беларусь

Торговые, экономические, культурные и гуманитарные отношения: Витебск принял Международной экономический форум

Подписано 5 соглашений в первый день съезда
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Договорились о сотрудничестве Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома, и Вадим Ойкин, первый зампред правительства Саратовской области России. Фото: belta.by.Договорились о сотрудничестве Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома, и Вадим Ойкин, первый зампред правительства Саратовской области России. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

В Витебске стартовал восьмой Международной экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы», информирует belta.by.

В деловой встрече участвуют 85 делегаций, представляющих двадцать два государства. Форум продлится два дня. На это время запланированы не только выставочные экспозиции и площадки, биржа деловых контактов, конкурс WorldSkills по профессиональной подготовке и квалификации молодежи, деловые конференции, но и главное – подписание соглашений по взаимодействию.

В первый день работы форума подписано пять таких договоров. Среди которых, например, дорожная карта о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах до 2021 года между Витебщиной и правительством Саратовской области (РФ). Схожие соглашения и протоколы о намерениях подписаны между руководством Витебского района и украинским Чугуевом, китайским Фучжоу и Полоцким райисполком, Витебским госуниверситетом им. Машерова и пакистанским Открытым университетом Аллама Икбал, тульским Фондом развития международных деловых связей «Аккорд» и Витебским облцентром маркетинга.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Парочка студентов в Минске украла из магазина обувь, их поймали и нашли в карманах гашиш и марихуану
В Солигорске ищут 16-летнюю девушку, которая ушла из дома 9 мая
«Выдало волнение»: гомельский токарь хранил дома наркотики в ассортименте
Преподаватель из Ушач получал зарплату за проведение несуществующих занятий
Играть в казино можно будет только с 21 года
В Бресте педиатр сообщила милиции, что пропал младенец. Оказалось, его убили
Пьяный водитель под Гродно протаранил другое авто из мести
5-летний ребенок сломал палец, зажав его в пистолете
Дожди уйдут, потеплеет до +26 - прогноз погоды на выходные
Курс валют на 16 мая: доллар и евро снова подешевели
Лукашенко: Надо ближе к жизни готовить студентов
На время Европейских игр в Минске введут пять экспресс-маршрутов
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Ленина оставили без котика и без руки два анархиста
В Столбцовском районе на месте работы погиб тракторист
Двое судимых убили пенсионера и закопали тело в лесу
Президенту предложили расширить перечень родственников, которым запрещено вместе руководить предприятиями
В Витебске ребенок ехал на велосипеде и упал в реку
БЖД назначила дополнительный поезд для «Славянского базара»
В Беларуси зарегистрировано 1,5 тыс. наблюдений за птицами - вестницами весны
На «Беларусьфильме» будут снимать индийское кино
«Раскрой секрет молодости!»: в Могилеве неизвестный напал на 61-летнего пенсионера