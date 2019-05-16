2019-05-16T19:14:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Выдало волнение»: гомельский токарь хранил дома наркотики в ассортименте

Наркодилеру грозит тюремный срок
Надежда БУТОВИЧ
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Наркотики мужчина прятал на на тумбе за телевизором. Фото: mvd.gov.by.Наркотики мужчина прятал на на тумбе за телевизором. Фото: mvd.gov.by.
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О том, что в одной из квартир гомельской многоэтажки в Железнодорожном районе может быть наркопритон сообщили соседи, информируют в УВД Гомельского областного исполкома.

Жильцы сказали правоохранителям, что подозревают, что там изготавливаются психотропы.

– В указанной квартире проживают несудимые отец с двумя совершеннолетними сыновьями. На выезд по сомнительному адресу отправились сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, – уточнили в пресс-службе УВД.

Осматривая комнату одного из братьев, 34-летнего гомельчанина, работающего токарем на одном из предприятий облцентра, правоохранители заметили, что молодой мужчина сильно нервничает. Они продолжили обыск и вскоре поняли причину «треволнений» хозяина комнаты: на комоде за телевизором у него был тайник.

– В квартире были изъяты два шприца с жидкостью, содержащей психотроп альфа-PVP весом 4,6 грамма, два упакованных шприца с иглами и колпачками, а также вещество растительного происхождения – марихуану и пакетик с насваем, – рассказали о найденном «наркоассортименте» в милиции.

Мужчина сказал, что хранил наркотики для себя. Против гомельчанина возбуждены два уголовных дела, материалы находятся в СК Гомеля.

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