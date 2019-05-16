2019-05-16T19:42:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В Солигорске ищут 16-летнюю девушку, которая ушла из дома 9 мая

Александра Мазунина может быть в Минске или Минской области
Надежда БУТОВИЧ
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Девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Фото: ПСО «Ангел».Девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Фото: ПСО «Ангел».
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Правоохранители Солигорского района объявили в розыск 16-летнюю Александру Мазунину, сообщает на своей официальной странице во ВКонтакте инфослужба поискогового отряда «Ангел».

Последний раз по месту регистрации в Солигорске девушка было около 17.00 часов в четверг, 9 мая. Затем она ушла из дома в неизвестном направлении и больше не появлялась и не выходила на связь.

Александру ищут в Минской области и столице. На вид ей около 15 – 17 лет, рост девушки 164 сантиметра. Она худощавая, голубоглазая блондинка с волнистыми волосами. Среди особых примет: вытатуированный букет пионов на левом предплечье

Из дома девушка ушла в темно-синей куртке (с принтом из красных роз), черных лосинах и светло-розовых кроссовках.

Если вы знаете, где находится Александра обратитесь в ПСО «Ангел» или позвоните в милицию.

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