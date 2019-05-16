2019-05-16T20:17:06+03:00
Минск
КП Беларусь

Парочка студентов в Минске украла из магазина обувь, их поймали и нашли в карманах гашиш и марихуану

Преступники под следствием
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В милиции думают, что молодые люди могут быть замешаны и в других преступлениях. Фото: pixabay.com.В милиции думают, что молодые люди могут быть замешаны и в других преступлениях. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В поле зрения правоохранителей попали учащиеся одного из ведущих высших учебных заведений страны, информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Студентов, 21-летнего молодого человека и его 20-летнюю девушку, задержали за кражу кроссовок из магазина спорттоваров. Молодые люди примеряли обувь, а потом, спрятав по паре кроссовок в рюкзаки, попробовали сбежать. Рамка сработала и их задержали милиционеры.

А когда воришек обыскали, кроме краденной обуви нашли кое-что «поинтересней». В карманах молодого человека были гашиш и марихуана (около 3 и 0,15 грамма соответственно).

– На данный момент выясняется причастность задержанных преступников к другим противоправным действия. Предстоит также узнать, у кого и с какой целью студенты приобрели психотропные вещества, – объяснили правоохранители.

Дело передано на правовую оценку.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
По факту убийства сотрудника ГАИ возбуждено уголовное дело
Под Могилевом похитили и убили сотрудника ГАИ
«Нужную сумму готовил по звонку и привозил домой или на работу»: в Горках арестован крупный валютчик
Под Браславом браконьеры во время погони на ходу выбрасывали улов рыбы и угря
«Нанес пять ударов в лицо»: в Волковысском районе сожитель убил 62-летнюю сельчанку
В Солигорске ищут 16-летнюю девушку, которая ушла из дома 9 мая
«Выдало волнение»: гомельский токарь хранил дома наркотики в ассортименте
Торговые, экономические, культурные и гуманитарные отношения: Витебск принял Международной экономический форум
Преподаватель из Ушач получал зарплату за проведение несуществующих занятий
Играть в казино можно будет только с 21 года
В Бресте педиатр сообщила милиции, что пропал младенец. Оказалось, его убили
Пьяный водитель под Гродно протаранил другое авто из мести
5-летний ребенок сломал палец, зажав его в пистолете
Дожди уйдут, потеплеет до +26 - прогноз погоды на выходные
Курс валют на 16 мая: доллар и евро снова подешевели
Лукашенко: Надо ближе к жизни готовить студентов
На время Европейских игр в Минске введут пять экспресс-маршрутов
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Ленина оставили без котика и без руки два анархиста
В Столбцовском районе на месте работы погиб тракторист
Двое судимых убили пенсионера и закопали тело в лесу
Президенту предложили расширить перечень родственников, которым запрещено вместе руководить предприятиями
В Витебске ребенок ехал на велосипеде и упал в реку
БЖД назначила дополнительный поезд для «Славянского базара»
В Беларуси зарегистрировано 1,5 тыс. наблюдений за птицами - вестницами весны
На «Беларусьфильме» будут снимать индийское кино
«Раскрой секрет молодости!»: в Могилеве неизвестный напал на 61-летнего пенсионера