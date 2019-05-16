Парочка студентов в Минске украла из магазина обувь, их поймали и нашли в карманах гашиш и марихуану

В милиции думают, что молодые люди могут быть замешаны и в других преступлениях. Фото: pixabay.com.

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В поле зрения правоохранителей попали учащиеся одного из ведущих высших учебных заведений страны, информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Студентов, 21-летнего молодого человека и его 20-летнюю девушку, задержали за кражу кроссовок из магазина спорттоваров. Молодые люди примеряли обувь, а потом, спрятав по паре кроссовок в рюкзаки, попробовали сбежать. Рамка сработала и их задержали милиционеры.

А когда воришек обыскали, кроме краденной обуви нашли кое-что «поинтересней». В карманах молодого человека были гашиш и марихуана (около 3 и 0,15 грамма соответственно).

– На данный момент выясняется причастность задержанных преступников к другим противоправным действия. Предстоит также узнать, у кого и с какой целью студенты приобрели психотропные вещества, – объяснили правоохранители.

Дело передано на правовую оценку.