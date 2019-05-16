2019-05-16T20:47:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Нанес пять ударов в лицо»: в Волковысском районе сожитель убил 62-летнюю сельчанку

Мужчина задержан
Надежда БУТОВИЧ
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Рецидивист избил сожительницу до смерти.Рецидивист избил сожительницу до смерти.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Убийство произошло в деревне Озериско в Волковысском районе, сообщают в УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что в милицию позвонили очевидцы и сообщили, что в своем доме обнаружена мертвой 62-летняя сельчанка. Прибывшие милиционеры осмотрели место происшествия и обнаружили на трупе женщины, 1957 года рождения, видимые травмы. Смерть пенсионерки носила явный криминальный характер.

– Вскрытие показало, что сельчанка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы, также у нее были сломаны кости носа, был ушиб и кровоизлияние в головном мозге, – рассказали в милиции.

Трагедия произошла 14 мая. В тот день 47-летний сожитель погибшей был пьяным, он разругался с женщиной и набросился на нее с кулаками. Убийца ударил пенсионерку не менее пяти раз в лицо, нанеся ей смертельные телесные повреждения.

Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, ранее у него уже имелись проблемы с законом.

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