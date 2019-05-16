Под Браславом браконьеры во время погони на ходу выбрасывали улов рыбы и угря

То как браконьеры выбрасывают улов и скрываются, засняли на камеру. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Нарушители скрылись, но их засняли на видеорегистратор и позже задержали

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Погоня за браконьерами произошла в Браславском районе 13 мая, информируют в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Инспекторы проезжали на служебном авто по лесной дороге между озером Струсто и деревней Пантелейки. В лесу, подъезжая, они увидели легковой «Рено». Но инспекторов заметили и браконьеры: человек с рюкзаком буквально впрыгнул в легковушку, когда увидел машину природоохранников. «Рено» рвануло с место, а браконьер поспешил избавиться от улик и швырнул рюкзак с уловом.

- В выброшенном рюкзаке было обнаружено 15 килограммов рыбы со следами объячеивания, а также 10 угрей, исчезающих в Беларуси и запрещенных к вылову. А со дна озера, рядом с которым действовали браконьеры, инспекторы достали 18 мереж, - рассказали в Госинспекции.

Браконьеров инспекторы обнаружили на лесной дороге. Фото: gosinspekciya.gov.by.

И хотя от погони браконьерам удалось уйти, вскоре их задержали, так как все их противоправные действия заснял видеорегистратор. Нарушителями оказались два 47-летних жителей Браслава. В 2017 году их задерживали рядом с озером Подворное почти с километром сетей.

Первый раз их привлекли к административной ответственности, теперь мужчинам грозит уголовная статья. И штраф за нелегальный улов - 20,5 тысячи рублей.