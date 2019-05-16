«Нужную сумму готовил по звонку и привозил домой или на работу»: в Горках арестован крупный валютчик

Валюту мужчина хранил дома в сейфе и в своей машине. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

При задержании у него изъяли около $50 тысяч в разных валютах

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В Горках обнаружен и задержан нелегальный «валютчик», сообщают в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

42-летний местный житель несколько лет «помогал» горожанам покупать и продавать инвалюту. Преступник так организовал свою противоправную деятельность, что подготавливал нужную сумму по одному звонку, а затем привозил деньги прямо к заказчику.

– Заказы на валюту мужчина принимал на свой мобильный телефон, а спустя время доставлял нужную сумму по месту жительства или работы, что было довольно комфортно для горожан, – рассказал подполковника милиции Андрей Харкевич, начотдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома.

На валютных махинациях мужчина заработал немалые дивиденды: более 28 тысяч долларов, 1 900 евро, свыше 115 тысяч российских рублей, 5 000 гривен, а также более 38 тысяч белорусских рублей. Валюту, изъятую при задержании, он хранил дома в специальном сейфе и в своем автомобиле.

Возбуждено уголовное дело.