Под Могилевом похитили и убили сотрудника ГАИ

По неофициальной информации, преступники были на «Волге» с российскими номерами

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Вечером в четверг появилась неофициальная информация о том, что на трассе под Могилевом неизвестные затолкали в машину сотрудника ГАИ, а затем застрелили его. Шокирующую новость частично подтвердили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

- 16 мая при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 г.р. В настоящее время в Могилевском районе, вблизи трассы Могилев - Шклов, работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщило поздно вечером в Твиттере МВД.

По сведениям, опубликованным в Telegram-канале Nexta, около 18.00 в Могилеве инспектор выбыл на разбирательство по факту ДТП. А затем прислал сообщение по «Вайберу»:

- Срочно! Три цыгана, черная «Волга», регистрационный знак - русский.

Позже блогер сообщил, что милиционера нашли в лесу убитым и опубликовал фото тела. Судя по снимку, руки были скованы наручниками. Инспектора застрелили с его же табельного оружия, утверждает блогер.

Опять же по неподтвержденной на вечер четверга информации, «Волгу» задержали в Гомеле. Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит смертная казнь.