2019-05-16T22:46:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Могилевом похитили и убили сотрудника ГАИ

По неофициальной информации, преступники были на «Волге» с российскими номерами
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Личный состав подняли по тревоге. Фото: t.me/nexta_tvЛичный состав подняли по тревоге. Фото: t.me/nexta_tv
Изменить размер текста:

Вечером в четверг появилась неофициальная информация о том, что на трассе под Могилевом неизвестные затолкали в машину сотрудника ГАИ, а затем застрелили его. Шокирующую новость частично подтвердили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

- 16 мая при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 г.р. В настоящее время в Могилевском районе, вблизи трассы Могилев - Шклов, работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщило поздно вечером в Твиттере МВД.

По сведениям, опубликованным в Telegram-канале Nexta, около 18.00 в Могилеве инспектор выбыл на разбирательство по факту ДТП. А затем прислал сообщение по «Вайберу»:

- Срочно! Три цыгана, черная «Волга», регистрационный знак - русский.

Позже блогер сообщил, что милиционера нашли в лесу убитым и опубликовал фото тела. Судя по снимку, руки были скованы наручниками. Инспектора застрелили с его же табельного оружия, утверждает блогер.

Опять же по неподтвержденной на вечер четверга информации, «Волгу» задержали в Гомеле. Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит смертная казнь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
По факту убийства сотрудника ГАИ возбуждено уголовное дело
«Нужную сумму готовил по звонку и привозил домой или на работу»: в Горках арестован крупный валютчик
Под Браславом браконьеры во время погони на ходу выбрасывали улов рыбы и угря
«Нанес пять ударов в лицо»: в Волковысском районе сожитель убил 62-летнюю сельчанку
Парочка студентов в Минске украла из магазина обувь, их поймали и нашли в карманах гашиш и марихуану
В Солигорске ищут 16-летнюю девушку, которая ушла из дома 9 мая
«Выдало волнение»: гомельский токарь хранил дома наркотики в ассортименте
Торговые, экономические, культурные и гуманитарные отношения: Витебск принял Международной экономический форум
Преподаватель из Ушач получал зарплату за проведение несуществующих занятий
Играть в казино можно будет только с 21 года
В Бресте педиатр сообщила милиции, что пропал младенец. Оказалось, его убили
Пьяный водитель под Гродно протаранил другое авто из мести
5-летний ребенок сломал палец, зажав его в пистолете
Дожди уйдут, потеплеет до +26 - прогноз погоды на выходные
Курс валют на 16 мая: доллар и евро снова подешевели
Лукашенко: Надо ближе к жизни готовить студентов
На время Европейских игр в Минске введут пять экспресс-маршрутов
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Ленина оставили без котика и без руки два анархиста
В Столбцовском районе на месте работы погиб тракторист
Двое судимых убили пенсионера и закопали тело в лесу
Президенту предложили расширить перечень родственников, которым запрещено вместе руководить предприятиями
В Витебске ребенок ехал на велосипеде и упал в реку
БЖД назначила дополнительный поезд для «Славянского базара»
В Беларуси зарегистрировано 1,5 тыс. наблюдений за птицами - вестницами весны
На «Беларусьфильме» будут снимать индийское кино
«Раскрой секрет молодости!»: в Могилеве неизвестный напал на 61-летнего пенсионера