По факту убийства сотрудника ГАИ возбуждено уголовное дело

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст.362 УК РБ (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение или смертная казнь.

- Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами работают на месте происшествия с целью установления обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, - сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле главы Следственного комитета Ивана Носкевича.

В Твиттере МВД сообщило, что в четверг, 16 мая, при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Молодой человек 1996-го года рождения.

Напомним, под Могилевом похитили сотрудника ГАИ, которого вскоре нашли убитым. По неофициальной информации, преступники были на "Волге" с российскими номерами. Как сообщает Telegram-канал Nexta, "Волга" задержана в Гомеле.