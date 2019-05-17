СК об убийстве сотрудника ГАИ: "Ведутся оперативно-разыскные мероприятия"

Изменить размер текста: A A

- Продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. При поступлении новой информации мы об этом сообщим, как только следствие сочтет это возможным, - сказала "Комсомолке" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Напомним, под Могилевом похитили и убили сотрудника ГАИ. Молодому человеку было 23 года. По неофициальной информации, преступники были на «Волге» с российскими номерами.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 УК РБ (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение или смертная казнь.