2019-05-17T09:08:40+03:00
Общество
КП Беларусь

СК об убийстве сотрудника ГАИ: "Ведутся оперативно-разыскные мероприятия"

Погиб 23-летний сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Убийство сотрудника ГАИ произошло 16 мая. Фото: СКУбийство сотрудника ГАИ произошло 16 мая. Фото: СК
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- Продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. При поступлении новой информации мы об этом сообщим, как только следствие сочтет это возможным, - сказала "Комсомолке" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Напомним, под Могилевом похитили и убили сотрудника ГАИ. Молодому человеку было 23 года. По неофициальной информации, преступники были на «Волге» с российскими номерами.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 УК РБ (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение или смертная казнь.

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По факту убийства сотрудника ГАИ возбуждено уголовное дело
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