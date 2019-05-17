Спасатели в Полоцке влезли в окно и спасли пенсионера, который оставил без присмотра электроплиту

Пенсионер оставил без присмотра включенную плиту и едва не задохнулся дымом, его вынесли из квартиры спасатели. Фото: МЧС.

Мужчина был без сознания, он надышался дымом

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16 мая в Полоцке из задымленной квартиры спасли пенсионера. 61-летний мужчина был без сознания, дверь в квартиру была заперта. Спасателям пришлось влезть в окно второго этажа.

- Хозяина квартиры нашли в коридоре на полу, он был без сознания. Пострадавшего вынесли в безопасное место и передали бригаде скорой помощи. Он госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Предположительно, пожар начался из-за того, что хозяин оставил без присмотра включенную электроплиту. Пострадало имущество в кухне, закопчены стены и потолок.