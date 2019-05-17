Полоцкого казанову-вымогателя будут судить, он развел на деньги более десятка женщин

Мужчина больше года жил за счет дам - они платили за то, чтобы тот никому не показывал интимное видео с их участием

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В Полоцке будут судить 44-летнего мужчину, который шантажировал своих секс-партнерш. Мужчина знакомился с дамами в сети. Был исключительно корректен, воспитан, эрудирован - просто идеальный незнакомец. Назначал дамам свидания, приглашал в гости. Если свидание заканчивалось интимной близостью, мужчина записывал происходящее на видео. Разумеется, дамы не знали, что квартира ловеласа нашпигована записывающими устройствами.

Когда у мужчины возникала нужда в деньгах, он показывал дамам компрометирующие их кадры и требовал заплатить ему. Иначе угрожал разослать видео их родным, знакомым, коллегам. Дома у него хранилась внушительная коллекция подобного «хоум-видео».

- Потерпевшими по делу признаны около десятка женщин, - рассказали в службе информации Витебской областной прокуратуры. - Мужчина обвиняется в серии вымогательств. Он находится под стражей, мера пресечения оставлена без изменения.