2019-05-17T11:02:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Владелец "Волги", на которой могли похитить сотрудника ГАИ: "Вечером пришла милиция, машину забрали"

По словам мужчины, машина весь день стояла под окнами общежития
Евгения ПОПКО
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Есть информация, что на авто с российским регистрационным номером был похищен и убит 22-летний лейтенант ГАИ. Фото: Telegram-канал NEXTAЕсть информация, что на авто с российским регистрационным номером был похищен и убит 22-летний лейтенант ГАИ. Фото: Telegram-канал NEXTA
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Как сообщает Telegram-канал NEXTA, на авто с российским регистрационным номером был похищен и убит 22-летний лейтенант ГАИ Евгений Потапович. Владелец авто - 53-летний Василий. Он уроженец Смоленской области, проживает в Витебске в частном доме.

«Наша Нива» связалась с владельцем авто.

- Моя машина весь день стояла под окнами общежития, где мы живем вместе с женой. Вчера вечером пришла милиция, машину забрали. Сейчас она у них на экспертизе. Брал ли кто-нибудь машину, я не знаю. Когда я пришел, она была на месте, - сообщил корреспонденту «Наша Нива» хозяин машины.

Напомним, вчера, 16 мая, при исполнении служебного долга в Могилевской области погиб сотрудник ГАИ. Молодому человеку было всего 22 года.

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