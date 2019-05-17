В Несвижском районе мужчина залез в шестиметровый колодец за телефоном и не смог выбраться

Мужчина полез в колодец за мобильным телефоном и не смог выбраться сам. Фото: МЧС.

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Нетрезвый мужчина забрался в колодец для питьевой воды, расположенный около одного из домов в деревне Хвоево Несвижского района. Выбраться самостоятельно он не смог, пришлось вызывать спасателей.

Это произошло в ночь на 17 мая, сообщает пресс-служба МЧС. Когда спасатели приехали по вызову, они обнаружили, что мужчина находится в колодце на шестиметровой глубине. При помощи веревки и пояса спасателя-пожарного его достали. Мужчину госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение», по предварительным данным, он был пьян.

В колодец мужчина полез за своим мобильным телефоном, который нечаянно туда уронил, когда был у друга в гостях.