2019-05-17T10:53:32+03:00
Общество
КП Беларусь

В Несвижском районе мужчина залез в шестиметровый колодец за телефоном и не смог выбраться

Бедолагу достали спасатели, он был пьян
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина полез в колодец за мобильным телефоном и не смог выбраться сам. Фото: МЧС.Мужчина полез в колодец за мобильным телефоном и не смог выбраться сам. Фото: МЧС.
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Нетрезвый мужчина забрался в колодец для питьевой воды, расположенный около одного из домов в деревне Хвоево Несвижского района. Выбраться самостоятельно он не смог, пришлось вызывать спасателей.

Это произошло в ночь на 17 мая, сообщает пресс-служба МЧС. Когда спасатели приехали по вызову, они обнаружили, что мужчина находится в колодце на шестиметровой глубине. При помощи веревки и пояса спасателя-пожарного его достали. Мужчину госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение», по предварительным данным, он был пьян.

В колодец мужчина полез за своим мобильным телефоном, который нечаянно туда уронил, когда был у друга в гостях.

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