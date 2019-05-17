КП Беларусь
В Минске пассажирка накурила в автобусе так, что водителю стало трудно дышать из-за дыма
Водитель был вынужден остановить автобус, а с пассажиркой разбирается милиция
Пассажирка курила в салоне, из-за этого водителю пришлось остановить автобус. Фото: кадр из видео.
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В Минске водитель был вынужден остановить автобус, который двигался по маршруту №25, из-за курящей пассажирки. Как сообщает СТВ, женщина решила покурить прямо в салоне автобуса, несмотря на то, что это запрещено. Другие пассажиры делали ей замечания, но она не реагировала.
Наконец, в автобусе стало трудно дышать из-за сигаретного дыма, и водитель был вынужден его остановить и вызвать милицию. Правоохранительные органы проводят проверку, скорее всего, курящей даме придется ответить за административное правонарушение. Видео курящей пассажирки автобуса попало в сеть.
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