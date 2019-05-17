2019-05-17T11:40:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина упал со второго этажа, когда обследовал заброшенный цех

Он в больнице с переломом и черепно-мозговой травмой
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина обследовал заброшенный цех, когда под ногами у него провалился дощатый пол. Фото: МЧС.Мужчина обследовал заброшенный цех, когда под ногами у него провалился дощатый пол. Фото: МЧС.
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В Речице 16 мая сотрудники МЧС спасали человека, который упал со второго этажа в неэксплуатируемом цехе. Инцидент произошел в 17.33.

- Мужчина обследовал здание, когда обрушился деревянный пол на площади полутора квадратных метров. Мужчина упал с пятиметровой высоты и оказался в изолированном помещении без окон и дверей, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Чтобы вызволить пострадавшего, сотрудники МЧС демонтировали часть кирпичной кладки. Мужчину осмотрели медики, он госпитализирован с переломом и черепно-мозговой травмой.

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