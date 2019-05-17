2019-05-17T12:58:32+03:00
Общество
КП Беларусь

В Слуцком районе бродячие собаки загрызли десять овец

Стадо, которое содержал в деревне Большая Падерь дачник, уменьшилось наполовину
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Слуцком районе бродячие псы загрызли десять овец. Фото: kurjer.info.В Слуцком районе бродячие псы загрызли десять овец. Фото: kurjer.info.
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Десять овец потерял Сергей Супрун из Слуцкого района по вине бродячих собак. Историю рассказывает kurjer.info.

- Я пошел на пастбище поить животных, увидел несколько погрызенных овец. Через речку, на другом берегу, заметил собак, которые рычали и грызли других моих животных. Я позвал соседа, так как собаки были большие, и вместе с ним пытался их отогнать, - рассказал хозяин овец корреспонденту издания. - Одни овцы погибли сразу, другие - на следующий день, третьих собаки утянули в болото и там доели.

Сергей потерял почти половину своего стада. Оставшихся овец он держит в сарае, боится выпускать на пастбище. Ущерб составил как минимум 500 долларов. Как сообщает издание, инциденты с бродячими собаками в этом регионе были и раньше.

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