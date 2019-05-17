2019-05-17T13:45:32+03:00
Общество
КП Беларусь

МВД о радужном флаге над посольством Великобритании: «Наша позиция остается неизменной»

По мнению силового ведомства, искусственное раздувание темы однополых отношений деструктивно
Евгения ПОПКО
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МВД сообщило о радужном флаге над посольством Великобритании. Рисунок МВДМВД сообщило о радужном флаге над посольством Великобритании. Рисунок МВД
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МВД опубликовало на своем сайте новость о том, что сегодня над посольством Великобритании вывешен радужный флаг - символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как сообщает силовое ведомство, 17 мая «приверженцы однополых отношений определили для себя некой праздничной датой».

- Для нашей страны этот день значимости не представлял и не представляет. Приоритет социально ориентированной политики белорусского государства - охрана материнства и детства, защита института семьи. Министерство внутренних дел стоит на страже в том числе и этих ценностей, - сообщает силовое ведомство. - Наша позиция остается неизменной: искусственное раздувание темы однополых отношений деструктивно, нарушает нормы морали, ведет к росту преступлений сексуального характера в отношении детей! Мы - за подлинное, они не пройдут!

Напомним, в прошлом году на сайте МВД появился комментарий насчет того, что посольство Великобритании в Международный день борьбы с гомофобией вывесило радужный флаг.

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