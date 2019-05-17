2019-05-17T14:09:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Экс-врач подделывала рецептурные бланки

Возбуждено уголовное дело
Евгения ПОПКО
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Жительница областного города работала врачом, но при увольнении сдала не все бланки рецептовЖительница областного города работала врачом, но при увольнении сдала не все бланки рецептовФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Этот случай произошел в Гродно: 35-летняя жительница областного города работала врачом, но при увольнении сдала не все бланки рецептов и сделала с них ксерокопии. Как выяснила милиция, в сентябре минувшего и марте этого года женщина подделала рецепты.

- Она выписала на несуществующих людей медицинский препарат, который содержит сильнодействующие компоненты и является лекарством строгой отчетности, – рассказал начальник ОНиПТЛ Октябрьского РОВД Гродно Дмитрий Грасевич. – Впоследствии по данным рецептам знакомые бывшего врача приобретали препарат в аптеках.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 380 УК РБ «Подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет.

Если вы знаете похожие факты изготовления поддельных рецептов либо получении препаратов строгой отчетности по таким рецептам, обращайтесь в милицию. Анонимность УВД Гродненского облисполкома гарантирует.

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