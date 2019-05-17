2019-05-17T15:09:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Это должны быть честные, справедливые выборы»

Президент Беларуси собрал совещание по проведению парламентских выборов
Евгения ПОПКО
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Александр Лукашенко о предстоящих выборах: "Надо сделать все в строгом соответствии с нашим законодательством"Александр Лукашенко о предстоящих выборах: "Надо сделать все в строгом соответствии с нашим законодательством"Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Сегодня нам необходимо обсудить ряд вопросов, связанных с предстоящими парламентскими выборами, а также рассмотреть готовность местных органов власти к их проведению. Здесь скрывать нечего: без власти на местах выборы будет провести не то что трудно, невозможно. Мы никогда не скрывали этого и скрывать не будем. Нужно сделать все для того, чтобы выборы прошли на высоком уровне. Их предлагается провести в ноябре этого года. С оптимальными датами мы определимся в ближайшее время. Это означает, что основные предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством‚ должны начаться уже в августе, - цитирует президента belta.by.

- Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности, - заявил Александр Лукашенко. Он также сказал о том, что "надо сделать все в строгом соответствии с нашим законодательством".

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