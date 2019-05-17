2019-05-17T16:25:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Прощание с погибшим сотрудником ГАИ пройдет 18 мая в Могилевской филармонии

Как сообщает МВД, сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы преступники предстали перед судом
Евгения ПОПКО
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Траурная церемония прощания с Евгением Потаповичем пройдет в эту субботу. Фото: предоставлено kp.by друзьями ПотаповичаТраурная церемония прощания с Евгением Потаповичем пройдет в эту субботу. Фото: предоставлено kp.by друзьями Потаповича
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МВД называет гибель инспектора ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома лейтенанта милиции Евгения Потаповича "невосполнимой утратой для всех".

Убитому под Могилевом инспектору ГАИ Евгению Потаповичу было всего 22 года. Он был единственным ребенок в семье. Фото: Виктор Веткин

Убитому под Могилевом инспектору ГАИ Евгению Потаповичу было всего 22 года. Он был единственным ребенок в семье. Фото: Виктор Веткин

- Надежный, честный, порядочный. Молодого офицера всегда ценили и уважали руководители, товарищи и сослуживцы. Сегодня невыносимо тяжело говорить о нем в прошедшем времени. Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному… - сообщает МВД.

В Могилеве продолжаются поиски преступников. Фото: Виктор Веткин

В Могилеве продолжаются поиски преступников. Фото: Виктор Веткин

В МВД "глубоко скорбят по поводу трагической гибели коллеги и выражают искренние соболезнования его родным и близким".

Соседи скорбят, говорят о том, каким он хорошим человеком. Фото: Виктор Веткин

Соседи скорбят, говорят о том, каким он хорошим человеком. Фото: Виктор Веткин

Сообщается, что траурная церемония прощания с лейтенантом милиции Евгением Потаповичем пройдет в эту субботу, 18 мая, с 9 до 12 часов в фойе Могилевской областной филармонии по адресу: ул. Первомайская, д. 10 (напротив областного драматического театра).

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