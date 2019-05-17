2019-05-17T16:46:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове пьяный мужчина напал на восьмилетнего мальчика

Хулигану не понравился взгляд ребенка
Евгения ПОПКО
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Мужчину, ударившего сына, задержал сотрудник милицииМужчину, ударившего сына, задержал сотрудник милицииФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Все произошло в минувший понедельник в Борисове.

На улице Гагарина оперуполномоченный уголовного розыска Борисовского РУВД Дмитрий Галькевич обратил внимание на женщину, просившую о помощи. Оказалось, что незнакомец ударил по лицу ее малолетнего сына и скрылся. Очевидцы указали, куда побежал злоумышленник, и сотрудник милиции его догнал.

39-летнего жителя Борисовского района задержали.

Во время разбирательства он пояснил, что был пьян и ударил ребенка за недоброжелательный взгляд в свою сторону, сообщает МВД.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси (Хулиганство).

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