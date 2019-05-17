КП Беларусь
В Борисове пьяный мужчина напал на восьмилетнего мальчика
Хулигану не понравился взгляд ребенка
Мужчину, ударившего сына, задержал сотрудник милицииФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:
Все произошло в минувший понедельник в Борисове.
На улице Гагарина оперуполномоченный уголовного розыска Борисовского РУВД Дмитрий Галькевич обратил внимание на женщину, просившую о помощи. Оказалось, что незнакомец ударил по лицу ее малолетнего сына и скрылся. Очевидцы указали, куда побежал злоумышленник, и сотрудник милиции его догнал.
39-летнего жителя Борисовского района задержали.
Во время разбирательства он пояснил, что был пьян и ударил ребенка за недоброжелательный взгляд в свою сторону, сообщает МВД.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси (Хулиганство).