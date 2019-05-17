Следственный комитет подтвердил задержание известного анестезиолога Дзядзько

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- Следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении Александра Дзядзько по фактам получения взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию, - сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Как сообщают в СК, сейчас с задержанным работают следователи.

Напомним, известный анестезиолог был в команде врачей, которые впервые в Беларуси в ночь с 2 на 3 апреля 2008 года выполнили операцию по пересадке печени. В 2016 году Александр Дзядзько вместе с коллегами - Олегом Руммо, Юрием Островским, Олегом Калачиком, Алексеем Щерба, Андреем Валентюкевичем - был отмечен Государственной премией за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

- В среду, 15 мая, Александра Михайловича вызвали на беседу в КГБ - и оттуда его уже не выпустили. Как мы понимаем, он задержан, - рассказали «Народной Воле» близкие семье люди. - Мы в шоке. Александр Дзядзько без преувеличения - золотой фонд белорусской медицины. Профессионал своего дела, умный и интеллигентный человек…