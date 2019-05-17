2019-05-17T18:06:42+03:00
Общество
КП Беларусь

В Житковичском районе из-за удара молнии загорелся дом

Огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие
Евгения ПОПКО
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Дом в деревне Морохорово, что в Гомельской области, загорелся в эту пятницу в 00.23. Фото: Михаил ФРОЛОВДом в деревне Морохорово, что в Гомельской области, загорелся в эту пятницу в 00.23. Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Архив "КП"
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Причиной пожара деревянного дома в Житковичском районе мог стать удар молнии, сообщили belta.by в Гомельском областном управлении МЧС.

Дом в деревне Морохорово, что в Гомельской области, загорелся в эту пятницу в 00.23. По словам его 49-летней хозяйки, ночью в крышу попал разряд молнии. Огонь уничтожил кровлю и 18 квадратных метров потолочного перекрытия, повреждены стены деревянного дома. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Чтобы защититься от подобных явлений, спасатели рекомендуют оборудовать дома специальной системой.

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