КП Беларусь
В Житковичском районе из-за удара молнии загорелся дом
Огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие
Дом в деревне Морохорово, что в Гомельской области, загорелся в эту пятницу в 00.23. Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Архив "КП"
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Причиной пожара деревянного дома в Житковичском районе мог стать удар молнии, сообщили belta.by в Гомельском областном управлении МЧС.
Дом в деревне Морохорово, что в Гомельской области, загорелся в эту пятницу в 00.23. По словам его 49-летней хозяйки, ночью в крышу попал разряд молнии. Огонь уничтожил кровлю и 18 квадратных метров потолочного перекрытия, повреждены стены деревянного дома. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Чтобы защититься от подобных явлений, спасатели рекомендуют оборудовать дома специальной системой.