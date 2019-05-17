В Добрушском районе пьяный мотоциклист-бесправник попал в ДТП на мосту

Ехал пьяным без прав и без шлема. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Авария произошла на территории Добрушского района в четверг, 16 мая, сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Выпив изрядную долю алкоголя, 42-летний местный житель уселся за руль «железного коня» – мотоцикла «Самурай». По дороге мужчина ехал на приличной скорости, но у него не было ни законного права управлять двухколесным ТС, ни шлема на голове. И в какой-то момент на первом километре автотрассы между деревнями Уть и Высокий Хутор, горе-водитель превысив безопасную скорость влетел в отбойное ограждение на мосту через речку Уть.

– В произошедшем ДТП мотоциклист получил серьезные телесные повреждения. Его доставили в реанимацию УЗ «ГОКБ», – рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка. В ГАИ напоминают, что управление транспортным средством в пьяном состоянии грозит штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением водительских прав на три года.