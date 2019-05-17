Все выходные, с пятницы по воскресенье, ГАИ будет отрабатывать трассу Минск – Микашевичи

ГАИ отработает всю автодорогу и особенно аварийные участки. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Для предупреждения дорожных аварий минской ГАИ на грядущие выходные запланирована массированная отработка автотрассы Р23, информируют в пресс-службе УГАИ УВД Минского облисполкома

Усиленному контролю со стороны правоохранителей с пятницы, 17 мая, до позднего вечера воскресенья, 19 мая, включительно подвергнется вся автодорога направлением Минск – Микашевичи. Посты будут выставлены на Р23 в Минском, Слуцком, Солигорском и Узденском районах.

– Госавтоинспекторы проконтролируют то, как участники дорожного движения выполняют требования ПДД. На особом внимании: скоростные режимы, правила перевозки пассажиров (особенно детей), выявление пьяных за рулем, бесправников или водителей лишенных права управления, а, кроме того, будет пресекаться нарушение правил движения пешеходами, велосипедистами, мотоциклистами, – уточнили в ГАИ.

В местах с частыми авариями и нарушениями будут выставлен наряды ДПС. Еще в Госинспекции уточнили, что в субботу-воскресенье в одном из регионов Минской области пройдет профилактическое спецмероприятие «Регион». Также на Минщине по 20 мая продлится акция «Скорость».