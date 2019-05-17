2019-05-17T19:31:07+03:00
Спорт
КП Беларусь

Андриевский так и не подписал контракт с «Динамо» и не факт, что возглавил команду

Клуб и тренер не могут договориться из-за разных взглядов на комплектование команды
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Андриевский во вторник "стал" тренером "Динамо", в пятницу вновь превратился в кандидата. Фото: hcdinamo.byАлександр Андриевский во вторник "стал" тренером "Динамо", в пятницу вновь превратился в кандидата. Фото: hcdinamo.by
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Во вторник минское «Динамо» сообщило, что новым главным тренером станет Александр Андриевский.

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На сайте клуба кроме новости появились и материалы с экскурсом в историю.

Однако сегодня в клубе сообщили, что с Андриевским контракт не подписан до сих пор. Тренеру не нравится, что в ближайшее время команду могут покинуть лучшие белорусские игроки (есть предметный интерес к Евгению Лисовцу и Кристиану Хенкелю), а квоту на легионеров не расширят.

- Нам бывает нелегко удержать лучших хоккеистов, поскольку тягаться по финансовым условиям с грандами КХЛ мы не в состоянии. Например, мы очень хотели бы оставить Диму Буйницкого, но сумма, предложенная «Магниткой», оказалась для нас неподъемна. Однако мы все равно нацелены сохранить костяк ведущих игроков. Уже сделали внушительные предложения Кристиану Хенкелю и Евгению Лисовцу — лучшим белорусским защитникам на данный момент, - сказал генеральный директор клуба Дмитрий Басков.

По ситуации с Андриевским. Он «Динамо» не возглавил. «Динамо» ведет переговоры с другими кандидатами. Среди которых и Андриевский. Все запутанно. Но это белорусских хоккей.

- Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в ТОП-клубы КХЛ. Тем не менее, клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов – около десяти кандидатур, причем, Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются, - сказал Басков.

Ранее он говорил, что среди кандидатов кроме Андриевского были Павел Перепехин, Андрей Гусов, Сергей Пушков, Михаил Захаров.

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