Ляшенко о ситуации с «ядовитой» нефтью: «Мы будем настаивать на компенсации и прямого, косвенного ущерба»

Беларусь намерена получить компенсацию не только за испорченную трубу и оборудование. Фото: Архив «КП».

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Обсуждая последствия, причиненные отравленной нефтью, и российская, и белорусская стороны пришли к мнению, что компенсации поделятся на два вида, приводит belta.by комментарий Игоря Ляшенко, заместителя премьер-министра Беларуси.

– После обсуждения с российскими коллегами мы совместно пришли к выводу, что компенсации необходимы двух видов: прямой ущерб для предприятий и косвенный. С прямыми потерями все ясно: компенсация выхода из строя оборудования. Этот вопрос отработают компетентные группы, и с российской стороны поступило заверение, что представленные документы о расходах будут нам возмещены, – рассказал вице-премьер.

И также добавил, что больше вопросов вызывает компенсация иного «блока» ущерба: косвенного. Здесь идет речь о недополученной от нефтетранзита выручке, денежных потерях из-за снижения объемов собственного экспорта.

– Этот ущерб еще предстоит обсудить с Россией. Дмитрием Козаком, российским вице-премьером, поручено создание рабочей группы из экономистов и технологов, которые «оцифруют» эти потери, – добавил Ляшенко.

И подчеркнул, что Беларусь намерена при необходимости настаивать на компенсации и прямых, и косвенных потерь.