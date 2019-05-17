2019-05-17T20:30:02+03:00
Экономика
КП Беларусь

Ляшенко о ситуации с «ядовитой» нефтью: «Мы будем настаивать на компенсации и прямого, косвенного ущерба»

Беларусь готовит блок вопросов к России
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Беларусь намерена получить компенсацию не только за испорченную трубу и оборудование. Фото: Архив «КП».Беларусь намерена получить компенсацию не только за испорченную трубу и оборудование. Фото: Архив «КП».
Изменить размер текста:

Обсуждая последствия, причиненные отравленной нефтью, и российская, и белорусская стороны пришли к мнению, что компенсации поделятся на два вида, приводит belta.by комментарий Игоря Ляшенко, заместителя премьер-министра Беларуси.

– После обсуждения с российскими коллегами мы совместно пришли к выводу, что компенсации необходимы двух видов: прямой ущерб для предприятий и косвенный. С прямыми потерями все ясно: компенсация выхода из строя оборудования. Этот вопрос отработают компетентные группы, и с российской стороны поступило заверение, что представленные документы о расходах будут нам возмещены, – рассказал вице-премьер.

И также добавил, что больше вопросов вызывает компенсация иного «блока» ущерба: косвенного. Здесь идет речь о недополученной от нефтетранзита выручке, денежных потерях из-за снижения объемов собственного экспорта.

– Этот ущерб еще предстоит обсудить с Россией. Дмитрием Козаком, российским вице-премьером, поручено создание рабочей группы из экономистов и технологов, которые «оцифруют» эти потери, – добавил Ляшенко.

И подчеркнул, что Беларусь намерена при необходимости настаивать на компенсации и прямых, и косвенных потерь.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: решения правительства»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Организатора секс-вечеринки в Боровлянах приговорили к 14 годам колонии
Андриевский так и не подписал контракт с «Динамо» и не факт, что возглавил команду
Все выходные, с пятницы по воскресенье, ГАИ будет отрабатывать трассу Минск – Микашевичи
В Добрушском районе пьяный мотоциклист-бесправник попал в ДТП на мосту
В Житковичском районе из-за удара молнии загорелся дом
Следственный комитет подтвердил задержание известного анестезиолога Дзядзько
В Борисове пьяный мужчина напал на восьмилетнего мальчика
Прощание с погибшим сотрудником ГАИ пройдет 18 мая в Могилевской филармонии
Лукашенко: «Это должны быть честные, справедливые выборы»
Экс-врач подделывала рецептурные бланки
МВД о радужном флаге над посольством Великобритании: «Наша позиция остается неизменной»
В Слуцком районе бродячие собаки загрызли десять овец
Мужчина упал со второго этажа, когда обследовал заброшенный цех
В Минске пассажирка накурила в автобусе так, что водителю стало трудно дышать из-за дыма
В Несвижском районе мужчина залез в шестиметровый колодец за телефоном и не смог выбраться
Владелец "Волги", на которой могли похитить сотрудника ГАИ: "Вечером пришла милиция, машину забрали"
Полоцкого казанову-вымогателя будут судить, он развел на деньги более десятка женщин
«Вызвали на беседу - и оттуда его уже не выпустили». Новое задержание по «делу медиков»
Спасатели в Полоцке влезли в окно и спасли пенсионера, который оставил без присмотра электроплиту
СК об убийстве сотрудника ГАИ: "Ведутся оперативно-розыскные мероприятия"
По факту убийства сотрудника ГАИ возбуждено уголовное дело
Под Могилевом похитили и убили сотрудника ГАИ
«Нужную сумму готовил по звонку и привозил домой или на работу»: в Горках арестован крупный валютчик
Под Браславом браконьеры во время погони на ходу выбрасывали улов рыбы и угря
«Нанес пять ударов в лицо»: в Волковысском районе сожитель убил 62-летнюю сельчанку
Парочка студентов в Минске украла из магазина обувь, их поймали и нашли в карманах гашиш и марихуану
В Солигорске ищут 16-летнюю девушку, которая ушла из дома 9 мая
«Выдало волнение»: гомельский токарь хранил дома наркотики в ассортименте