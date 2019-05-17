Ляшенко о ситуации с «ядовитой» нефтью: «Мы будем настаивать на компенсации и прямого, косвенного ущерба»
Обсуждая последствия, причиненные отравленной нефтью, и российская, и белорусская стороны пришли к мнению, что компенсации поделятся на два вида, приводит belta.by комментарий Игоря Ляшенко, заместителя премьер-министра Беларуси.
– После обсуждения с российскими коллегами мы совместно пришли к выводу, что компенсации необходимы двух видов: прямой ущерб для предприятий и косвенный. С прямыми потерями все ясно: компенсация выхода из строя оборудования. Этот вопрос отработают компетентные группы, и с российской стороны поступило заверение, что представленные документы о расходах будут нам возмещены, – рассказал вице-премьер.
И также добавил, что больше вопросов вызывает компенсация иного «блока» ущерба: косвенного. Здесь идет речь о недополученной от нефтетранзита выручке, денежных потерях из-за снижения объемов собственного экспорта.
– Этот ущерб еще предстоит обсудить с Россией. Дмитрием Козаком, российским вице-премьером, поручено создание рабочей группы из экономистов и технологов, которые «оцифруют» эти потери, – добавил Ляшенко.
И подчеркнул, что Беларусь намерена при необходимости настаивать на компенсации и прямых, и косвенных потерь.
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