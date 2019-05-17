Организатора секс-вечеринки в Боровлянах приговорили к 14 годам колонии

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Мужчина, который создал в одном из микрорайонов Минска подпольный бордель, будет отбывать наказание в колонии особого режима, транслирует belta.by информацию пресс-службы Минского райсуда.

«Комсомолка» ранее писала о том, как в Боровлянах милиция ликвидировала секс-бордель и арестовала его организатора. Напомним, в июле прошлого года ночью правоохранители «накрыли» подпольный бордель, задержав 34 мужчин и 18 женщин (Прим.: в числе которых были также семейные пары и студенты), в возрасте от 20 до 45 лет. Билет в секс-клуб стоил от 200 до 370 рублей, и 120 рублей для пары. Женщины проходили на «мероприятие» бесплатно. Среди гостей были случайные участники, проститутки, ведущие, бармены и другой персонал.

И вот сообщается, что учредителю «клуба плотских утех» предъявлено обвинение. Суд признал его виновным в изнасилованиях, организации проституции и содержании секс-притона. Мужчину приговорили к 14 годам колонии и назначили штраф в размере 400 базовых величин (10 200 рублей). Приговор еще может быть опротестован.